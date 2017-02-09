09.02.2017 12:55:36

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 609 adet oldu

Bilecik'te geçen yılın sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 609'a adete yükseldi.

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Bilecik'te geçen yılın sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 609'a adete yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2016 Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 288 adet artarak 63 bin 609 adete ulaştı.Bilecik'teki i taşıtları; 30 bin 413 adet otomobil, 10 bin 767 adet kamyonet, 6 bin 914 motosiklet, 22 10 bin 411 adet traktör, 3 bin 101 adet kamyon, 971 adet minibüs, 832 adet otobüs, 200 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik'te Aralık 2016 ayında bin 579 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 579 taşıt içinde otomobil bin 88 adet ile ilk sırada yer aldı.