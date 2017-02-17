Bilecik'te STK temsilcileri bir araya geldi

Bilecik'te faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri, AK Parti Bilecik Merkezi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Bilecik'te faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri, AK Parti Bilecik Merkezi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Vezirhan Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Vezirhan Belde Başkanı Ercan Şahin ve STK temsilcileri katıldı. Kahvaltıda STK temsilcileriyle gündem değerlendirmesi yapılarak, AK Partinin referandumda yapacağı çalışmalar anlatıldı.