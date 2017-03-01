01.03.2017 10:19:51

Bilecik'te Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel'i ve personelini kabul etti.

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Bilecik Valisi Süleyman Elban, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel'i ve personelini kabul etti.Vali Elban, kabulünde AFAD'ın trafik kazası, arazide kaybolma, sel taşkınları ve diğer afetlerde yaptığı çalışmalara dikkati çekerek, sivil savunmanın başarıyla yürütülmesi, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların göstereceği duyarlılık ve özverili çalışmalarıyla sağlanacağını söyledi. Sivil savunmanın yaşanan felaketlerin olası zararları karşısında, vatandaşların korunması ve güvenli ortam sağlanabilmesi için önemli bir hizmet alanı olduğunu ifade eden Vali Elban, şunları kaydetti:'Türkiye'de ve dünyada son yıllarda meydana gelen doğal afetlerde sivil savunmanın önemini ve arama, kurtarma çalışmalarının eğitimli personel ve yeterli teknik donanımla yürütülmesi gereksinimini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sivil savunma ve afet hizmetleri, devletin bireylerden başlayarak toplumun ve tüm kesimlerin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra, kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetlerdir. AFAD'ın görevi yalnızca kendisiyle bağlantılı değil, diğer kuruluşlarla da yakın ilişkiye girmesi gerektiriyor. Eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturulduğu bir toplumda, yerinde, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal afetler sonrasında yaşanan olumsuzlukları azaltacaktır. Tek bir kişi veya kurumun çalışması ve gayreti ile başarıya ulaşması mümkün değildir.'İl Afet ve Acil Durum Müdürü Demirel ise yapacakları etkinliklerle, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak ve halkı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.