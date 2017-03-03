03.03.2017 18:47:25

Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bilecik'te, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Karadayı yönetimindeki 11 SH 233 plakalı otomobil ile Tevfik Bal'ın kullandığı 16 ZP 670 plakalı tır, Gaziler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Salih Karadayı ile otomobilde bulunan Hanife Karadayı, Hacer ve Hüseyin Er ile Emine Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hüseyin Er, Bilecik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.