30.12.2016 12:26:18

Bilecik'te öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Semineri verildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesindeki öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Semineri verildi.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesindeki öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Semineri verildi.Orman Mühendisi Serkan Bayazit tarafından verilen seminerde, orta öğretim öğrencilerine, biyolojik çeşitliliğin önemi, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik değerleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca seminerde öğrencilere Milli Parklar ve korunan alanlar, ekolojik değerler ve önemi, Bilecik'te yaşayan bitkiler ve hayvanlar, hayvan sevgisi ve doğa bilinci gibi konularda ele alındı. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan işbirliği kapsamındaki eğitim, Türkiye ve Marmara Bölgesine endemik, nesli tehlike altında bulunan türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç ve algı düzeylerini geliştirmek konularıyla son buldu."Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir"Seminerde sonunda bilgilendirmede bulunan Orman Mühendisi Serkan Bayazit, Türkiye'nin sahip olduğu değerlere değinerek, "Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimiz ile biyolojik zenginliğimizin korunmasında çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitimi büyük öneme sahiptir. Biyolojik çeşitlilik, eko sistemleri dengede tutar, gezegeni yaşanabilir hale getirir, insanların sağlığını, çevreyi ve eko sistemleri destekler. Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden olan ülkemiz, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu sıradadır. Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir" dedi.