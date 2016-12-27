27.12.2016 19:10:01

Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy anılacak

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan '2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında vatandaşlar, Aralık ayında birbirinden güzel aktivite ile buluşmaya devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan '2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında vatandaşlar, Aralık ayında birbirinden güzel aktivite ile buluşmaya devam ediyor.Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında Bilecik'in, kültür ve sanat hayatına renklilik kazandırılmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi Aralık ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer program ise Asımın Nesli adlı konferans olacak. Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan konuşmacı olarak katılacağı programda, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnet duygularıyla anılacak.Öte yandan Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 28 Aralık Çarşamba günü saat: 20.00'de gerçekleştirilecek olan konferansa; bütün halkın davetli olduğu belirtildi.