29.12.2016 10:40:01

Bilecik'te kar yağışı hayatı felç etti

Bilecik dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken, ara ara Bilecik-Bozüyük ilçe yollarının yanı sıra kent merkezindeki bazı sokaklar da trafiğe kapandı.

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Bilecik dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken, ara ara Bilecik-Bozüyük ilçe yollarının yanı sıra kent merkezindeki bazı sokaklar da trafiğe kapandı.Bilecik'te devam eden kar yağışı nedeniyle şehrin bazı noktalarında hayat felç oldu. Bu yaşanan olumsuzluklar dolayı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, sanayi rampasında uzun kuyruklar oluştu. Minibüslerle işe giden bazı vatandaşlar yollarına yürüyerek devam ederken, şehir içi minibüsleri de ara sokakların kapalı olması sebebiyle bir süre güzergâhlarını değiştirdiler. Karın yağmasına en çok çocuklar sevinirken, okulların tatil olmasının ardından sokaklarda kar topu oynadılar.Öte yandan Bilecik-Bozüyük ilçe yollu ara ara trafiğe kapanırken, trafik ekipleri de sürücüleri yollarda dikkatli seyretmeleri hususunda uyardı.