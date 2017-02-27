27.02.2017 17:20:39

Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı

Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.

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Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleşen İl Encümen toplantısında, Söğüt ilçesi Çaltı köyü Hamambaşı mevkisindeki hamam ve arsasının açık teklif usulü ile kiralanması, Merkez Cumhuriyet Mahallesindeki İl Özel İdaresinin eski hizmet alanı içerisinde yer alan İl Genel Meclisi ve Bilecik 2. OSB hizmet binalarının yıkılması, merkez Pelitözü köyündeki belirlenen parsellerin İl Özel İdaresi ve genel idare hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu yararı kararı verilmesi talepleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca, Vali Elban başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler ile il genel meclisi üyelerinin katılımıyla, 2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.