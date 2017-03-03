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Bilecik'te İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının programı öncesi üst düzey güvenlik önlemleri
03.03.2017 10:57:31

Bilecik'te İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının programı öncesi üst düzey güvenlik önlemleri

Bilecik'e bugün gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik'e bugün gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün gece saat 22.00 itibariyle Bilecik'e gelecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in programlarının olacağı yerlerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakanı Soylu ve Orgeneral Güler ilk olarak saat 12.10'da 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 1997/1 tertip erler ve 336. Kısa dönem and içme töreni katılacak. 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığının bulunduğu Bahçelievler Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri alınırken, komutanlığa giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı. Bu durum karşısında yemin törenine gelen ailelerin bir kısmı şikayetçi olurken, bir kısmı da Bakanı Soylu'yu görecekleri için heyecanlı olduklarını belirtti. İkili yemin töreni sonrası saat 14.45'te aynı mahallede yer alan Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Ortaokulu açılışına katılacak. Okulun bulunduğu Atakent Caddesi üzeri dün gece barikatlarla kapanırken sabah işe gitmek isteyen mahalle sakinleri güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldı. Araçları ile çocuklarını okula getiren aileler barikat dışında bekletilerek, cadde üzerindeki tüm çöp konteynerleri ve okul etrafında geniş çaplı önlemler alındı.

AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısına katılım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak yine aynı mahallede bulunan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde saat 17.00'de düzenlenecek AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısına katılacak. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki yolları da barikatlarla kapatan ekipler, bu alandaki anayol üzerinde refüjü iş makineleri yardımı ile açarak bir de kavşak yaptı.
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