11.05.2017 10:16:34
Geçtiğimiz gün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Bilecik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan 1'i memur 5'i infaz koruma memuru 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisi 6 günlük sorgunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi. Şüphelilerin savcıya vereceğini ifadeler sonrası mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Bilecik'te FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Bilecik'te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Bilecik'te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz gün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Bilecik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan 1'i memur 5'i infaz koruma memuru 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisi 6 günlük sorgunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi. Şüphelilerin savcıya vereceğini ifadeler sonrası mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.