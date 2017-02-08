08.02.2017 18:37:46

Bilecik'te emniyet ve jandarmadan yol uygulaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 personelin yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik arandı.

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 personelin yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik arandı.Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı yeni Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası önünde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 80 personelin katılımı ile yol uygulaması' yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, tüm şoför ve yolcular Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulandı. Yapılan aramalara Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik köpeği Diyar da katıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğuna rastlanmazken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce uygulama yapılan alana gelerek incelemelerde bulundular.İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Demir'in bizzat yürüttüğü uygulamada emniyet ekipleri 393 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgularda araması olan 2 şahıs gözaltına alındı. 91 aracın kontrol edildiği uygulamada 4 araca trafik ekiplerince çeşitli maddelerden ceza yazıldı.Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Ergaş'ın yürüttüğü uygulamada ise jandarma ekipleri 251 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgularda araması olan biri yaralamadan 2 kişi gözaltına alındı. 17 otobüste jandarma narkotik köpeği Diyar'la arama yapıldı.Öte yandan jandarma ekipleri 2 ayrı kamyonda taşıma belgesi olmayan 18 büyükbaş hayvan için sürücülere cezai işlem uygularken, uzun namlulu silahlı askerlerin uygulama noktasına yüksek tepelerde beklemeleri gözden kaçmadı.