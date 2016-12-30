30.12.2016 10:35:29

Bilecik'te dolar artışı gayrimenkul satışlarını arttırdı

Ekonomik ve sosyal alanda pek çok alanda olumsuz etkiye sebep olan dolardaki artışın, gayrimenkul sektörüne olumlu yansıdığı belirtildi.

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Ekonomik ve sosyal alanda pek çok alanda olumsuz etkiye sebep olan dolardaki artışın, gayrimenkul sektörüne olumlu yansıdığı belirtildi.Dolardaki kur artışının sektöre etkisini yorumlayan emlakçı Onur Tüzün, dolarda yaşanan artış üzerine elindeki birikimi bozduran yatırımcıların gayrimenkullere büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Dolar birikimi olanların, kurun arttığı bu günlerde elindeki doları TL'ye çevirerek gayrimenkule yatırma eğilimine girdiğini belirten Tüzün, "Dolardaki hızlı yükselişten sonra, elindeki dolar birikimini bozdurup konut alarak değerlendirmek isteyenler var. Doların değerlenmesiyle gayrimenkul yatırımı düşünenler oldukça arttı. Bilecik'te genelde 1 artı 1 evler tercih ediliyor. Kiraya verip gelir sağlanması daha mantıklı görülüyor" dedi." Şimdi tam ev alma zamanı"Bilecik'te gayrimenkul tercihlerinin daha çok çarşıya yakın istendiğini belirten Tüzün, "Genelde yatırımcılar bitmiş ev alıyorlar, inşaat halinde çok tercih edilmiyor. Yüzde 10 sıfır binalar, yüzde 90'da ikinci el binalar tercih ediliyor. İkinci el binalar dediğimiz 2 senelik binalar oluyor genelde. Satışlarımızın yüzde 20 banka kredisi, yüzde 80'ni ise nakit alımlardan oluşuyor. Bilecik'te gayrimenkul fiyatları daha uygun olduğu için Bilecikli vatandaşlardan çok yabancı yatırımcılar ev alıyor. En çok 1 artı 1 evler tercih ediliyor. Şimdi tam ev alma zamanı" dedi.