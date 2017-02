13.02.2017 10:54:16

Bilecik'te 'Bir Prenses Masalı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Bilecik'te gerçekleştirilen şubat ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'Bir Prenses Masalı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik'te gerçekleştirilen şubat ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'Bir Prenses Masalı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Bileciklilerden büyük ilgi gören etkinlikte yüzlerce çocuk, tiyatro oyunu ile buluştu. Her yıl on binlerce tiyatro severin tiyatro ile buluştuğu Bilecik'te, yetişkinler başta uluslararası Bilecik tiyatro festivali olmak üzere tiyatronun güzelliğini yaşarken çocukların da kendileri için her pazar günü ücretsiz olarak hazırlanan tiyatro oyunları ile güzel vakit geçiriyor. Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara armağan ettiği ve Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında hazırlanan 'Bir Prenses Masalı' adlı çocuk oyununu izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı.Öte yandan tiyatro oyununu Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan da izledi.