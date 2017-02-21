21.02.2017 14:23:24

Bilecik'te bir kafeye ceza yağdı

İl Sağlık Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sigara içilmesine izin veren kafe sahibi ile 18 kişiye ceza yağdırdı.

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İl Sağlık Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sigara içilmesine izin veren kafe sahibi ile 18 kişiye ceza yağdırdı.Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı Osmangazi 1. Sokak üzerinde bir apartmanın en üst katından bulunan bir kafede 'Sigara içiliyor' ihbarını değerlendiren ekipler iş yerine baskın yaptı. Kafe içinde sigara içen 18 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan kişi başı 109 TL'den toplamda bin 962 TL ceza yazan ekipler, iş yeri sahibine de bin 486 TL ceza yazdı.Öte yandan iş yerlerinin 4'üncü ceza sonrası 10 gün iş yeri kapatma cezası alacağını belirten ekipler, sigara denetimlerinin devam edeceğini söylediler.