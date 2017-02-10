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Bilecik'te bir ilk: artık gece maçları oynanabilecek
10.02.2017 14:28:45

Bilecik'te bir ilk: artık gece maçları oynanabilecek

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı biten ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, beldelerinde bir ilk gerçekleştirecekleri söyledi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı biten ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, beldelerinde bir ilk gerçekleştirecekleri söyledi.

Başkan Yaman, Bilecik'in ilk ışıklı stadının Bayırköy'de olacağı müjdesini verirken, Bayırköy Belediye ekibinin ilkleri sevdiğini belirtti. Bilecik'in hızla gelişen ve büyüyen beldesi Bayırköy'de yatırımlar ve projeler hız kesmeden devam ederken Başkan Yaman, "Bizim Bayırköy futbol sahamız, gölet projemizin biraz altında kalmıştı. Gençlerimizin de bize bu yüzden biraz sitemleri oldu. Biz her zaman yapmışken en iyisi olsun istiyoruz. Sıradan bir stat yerine ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Amatör Spor Kulüpleri Başkanımızın bir toplantıda sentetik çim sahalarda özellikle Ramazan aylarına denk gelen maçlarda sentetik sahalardaki sıcaklık çocukların top oynamasını engelliyor diye bir şey söylemişti bizlere. Bir ışıklı stadımız olsa da Bilecik'te gece maçları oynatabilsek dedi. Perişan olmasalar hem Ramazandan, hem sıcaktan dolayı dedi" ifadelerini kullandı.

"Bayırköy'de en iyisi yapılmak isteniyor"

Bayırköy Belediyesinin bu tarz hedefleri çok seven bir ekibi olduğunu belirten Yaman, "Bayırköy'de en iyisi yapılmak isteniyor. Öyle bir alışkanlık var bizde. Işıklı stadımız Bilecik'te ilk olacak, bu sayede de geceleri de maç oynanabilecek. Mesela bizim camimiz Bayırköy'ün tek camisidir ama kullanım açısından belki Bilecik'teki en iyi camilerden bir tanesi. Yine Kur'an Kursumuz ona keza, belediye binamız öyle. Bu ölçekte bir belediye binamız var dendiği zaman birçok milletvekili arkadaşımızda geliyor değişik illerden. 'Ya Başkanım bu bina, bu nüfus falan' diyorlar. Belediye parkımız öyle, havuzumuz öyle, kapalı spor salonumuz öyle. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz öyle ne biliyim yani her şeyin en iyisi olsun. Rabbim gecinden versin. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Mezarlığımız bile her Belediye Başkanımızın geldiğinde yarışacağı şekilde temizlikte olur" dedi.

"İnşallah mayıs ayında bu stadımız bitmiş olacak"

Ortada bir hedef varsa Bayırköy Beldesi'nin orada bulunduğunu aktaran Yaman, "Futbol sahası noktasında böyle bir hedef konulacaksa ilk olacaksa dedik ki ya neden olmasın. Biliyorsunuz 68 yılında ilk elektriği kullanan yer de Bayırköy'dür. Yerel Yönetimler Birinciliğini ilk getiren yine Bayırköy'dür. İlkleri severiz. İlk ışıklı stada bize yakışır diye düşündük. Yola çıktık, dün ihalesini yaptık. İlk beton, temel ihalesini bitirdik. Hemen arkasından arkadaşlar sentetik yüzeyli çimine çıkıyorlar. Onun üzerine hemen elektriğine çıkılacak. Bu anlattığım kadar da uzun sürmeyecek. İnşallah Mayıs ayında bu stadımız bitmiş olacak. Bizim bir hedefimiz var. Her sene Hıdrellez falan düzenliyoruz ya burada. Artık gelenek haline geldi bu. Her sene 5 proje açacağız dedik. Geçen sene 5 proje açtık. Bu sene de yine 5 projemiz var" diye konuştu.

"5 projeyi tamamlayacağız"

Bu sene açılacak 5 proje hakkında da bilgi veren Mustafa Yaman, şöyle devam etti:

"Kapalı spor salonumuzu bitirdik. 500 tonluk su deposu mevcut depoların toplamının iki katı büyüklüğünde bir su deposu yaptık. İnşallah bu bahsettiğimiz ışıklı futbol sahasını da açacağız. Büyük bir itfaiye aldık biz. Borcu bitti onu açacağız hizmete. Fatih Mahallesi'nde büyük bir park alanımız var. 5 projeyi tamamlayacağız. Tabi Gölet projesi çok büyük bir proje. O ayrı bir açılışı gerektirdiği için DSİ ile birlikte onu da inşallah 2017'de açacağız. Toplu Konut projesinde ağır aksak giden bir projemiz vardı. Onu da Mart'ta vatandaşımıza tapularını teslim edeceğiz. Yeni konut projelerinde de destek vereceğiz. Belediye olarak bu konuda dilimiz biraz yandığı için o işte sadece destek konusunda yardımcı olmaya çalışacağız vatandaşımıza. Bayırköy şanslı yakında Zeytinyağı Atölyemiz devreye giriyor. O da zeytin dönemine yetişecek. Yine Bayırköy'de İtalyan bir ilaç fabrikamız var. Her şey bitti onayları alındı. Bu son gelişmelerden dolayı biraz bekliyorlar ama o fabrika da açılacak. Çakılı öğütüp de küçük tanecikler haline getiren küçük bir atölye için yine izinler alındı."

"Bayırköy'de nasıl yaşanabilirliğe cevap bulduk biz"

Bayırköy Beldesi'nin nüfusunun artışından bahseden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman açıklamalarına şu şekilde son verdi:

"İnşallah oda devreye girince Bayırköy'ün vatandaşımızın da Bilecik genelinde de nüfustan falan bahsediyoruz. Gerçi o da 2 bin 686 çıktı. 2 bin 439'du. Yüzde 50'ye bakarsanız yükseliyor. Tabi bunda Gölet projesinde çalışanları da kaydettik bunun da önemi var. Artık Bayırköy hizmetlerini bitirdi o hizmetlerden yararlanacak vatandaşları davet etme dönemindeyiz biz. Bayırköy'de nasıl yaşana bilirliğe cevap bulduk biz. Bayırköy'ü sevenleri, Bayırköy'le ilişkisi olan insanları ağırlayarak inşallah Bayırköy nüfusuna hak ettiği düzeye çıkartacağız. Buradaki hizmetler yaklaşık 15 bin kişiye göre yapıldı. Alt yapısıyla üst yapısıyla 15 bin kişiye hizmet edebilecek durumda şuan Bayırköy. 2 bin 686 rakamının bir iki katına çıkması bile bizi çok mutlu edecek. Yakın zamanda da inşallah o hedefe ulaşırız diye düşünüyorum."

Öte yandan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ise, Bayırköy'de yapımına başlanacak ışıklı stadın yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bilecik'te ilk gece maçı o statta oynanacak. Başkanımıza bu konudaki duyarlılığı ve bu projesi için teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

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