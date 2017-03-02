02.03.2017 18:12:47

Bilecik'te adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest kaldı

Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında eski Asayiş Şube Müdürünün de bulunduğu 3 emniyet mensubu serbest bırakıldı.

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Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında eski Asayiş Şube Müdürünün de bulunduğu 3 emniyet mensubu serbest bırakıldı.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından dün sabah yapılan operasyonla, eski Asayiş Şube Müdürü olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Seyhan Y. ve polis memurları Kadir S. ile Murat B. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.