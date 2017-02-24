24.02.2017 12:06:02

Bilecik'te 2017 Ocak ayında 320 konut satıldı

Bilecik genelinde konut satışları, 2017 Ocak ayında, 2016 Ocak ayına göre yüzde 3,2 oranında arttı.

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Bilecik genelinde konut satışları, 2017 Ocak ayında, 2016 Ocak ayına göre yüzde 3,2 oranında arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2017 Ocak ayında bin 320 konut satıldı. Bilecik'te konut satışlarında 2017 Ocak ayında konutların 185 adedi ilk el satış, 135 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Satışların yarısından fazlası ipotekliBilecik'te satışı yapılan 320 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 oranında artarak 140 adet, diğer satışlar ise yüzde 18,6 azalarak 180 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 140 konutun 81adedi ilk satış, 59 adedi ise ikinci el satış oldu.