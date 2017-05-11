11.05.2017 16:34:16

Bilecik'te 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü kutlandı

Bu yıl 8'incisi kutlanan 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin (BİSAB) ortaklaşa düzenlediği panelle Bilecik'te kutlandı.

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Bu yıl 8'incisi kutlanan 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin (BİSAB) ortaklaşa düzenlediği panelle Bilecik'te kutlandı.'Geçmişten Günümüze Bitki Islahı' temasıyla düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı, Prof. Dr. Fahri Altay ve Dr. Ercan Özkaynak katılırken, programa Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, insanın yerleşik hayata geçmesiyle bir bilim haline gelen bitki ve hayvan ıslahı bugün 7 milyarı bulan dünya nüfusuna yeterli gıdayı sağlayabilen büyük bir akademik alan haline geldiğini belirtti. Taş, "Bu akademik alan hızla değişen dünyanın, küresel iklim değişikliği gibi yeni sorunlarına karşın gerekli bilgi ve donanımı üretebilmekte ve hayata geçirebilmekte. Yine ülkemize baktığımızda ıslah çalışmaları 80 Milyon nüfusumuza gerekli besin maddelerini sağlayabilmekte ve ekonomik anlamda da önemli bir girdi oluşturmaktadır. Bu vesileyle bu çok önemli bilim alanında hizmet veren ıslahçı araştırmacıların bilim dünyasına yaptıkları katkı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu program vesilesiyle üniversitemize teşrif eden sayın müsteşarımıza, Bitki Islahçıları Alt Birliğinin değerli yöneticilerine, Türkiye Tohumcular Birliğine, değerli panelistlere çok teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günümüz kutlu olsun" dedi.Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesinin 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldiklerini belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak beyin de yer aldığı programda ülkemiz doğal kaynakları arasında en başta yer alan tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunduk. Köklü bir medeniyetin mensupları olarak sahip olduğumuz doğal tohum zenginliğini koruyup, ir yandan da gelişen genetik bilimiyle harmanlayarak kendimize özgü tohumları oluşturmak var gücümüzle daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.Programın sonunda Milli Tarım Projesi kapsamında 'Nasıl bir bitki ıslahı ve tohumculuk olmalıdır?' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencilerine ödül verildi.