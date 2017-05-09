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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 10. yıl coşkusu
10.05.2017 11:36:46

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 10. yıl coşkusu

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerine katılım yüksel olduğunu söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerine katılım yüksel olduğunu söyledi.

Taş, İHA muhabirine üniversitenin 2017 Bahar ve Spor Şenliklerine değerlendirdi. Bu yıl üniversitenin kuruluşunun 10'uncu yılını kutladıklarını anlatan Taş, "Bilindiği üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, üniversitemiz 2007 yılında Mayıs ayında bir kanunla kuruldu. Bu yıl da 10'uncu kuruluş yılımız etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Yıl boyu etkinliklerimiz devam edecek. Bununla ilgili olarak konferanslar, paneller, öğrenci kulüplerimizin faaliyetleri, sempozyumlar gerçekleştiriyoruz. 27 Nisan 2017 Perşembe günü 10'uncu kuruluş yılımızı şehrimizle beraber kucaklaşarak birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşün akabinde de Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10'uncu kuruluş yılımızı bir etkinlikle kutladık. Uzun yıllardır üniversitemizde bahar şenlikleri gerçekleştiremiyorduk. 2017 yılında 10'uncu kuruluş yılına özel olarak öğrencilerimize de bir bahar şenliği armağan ettik. 2 Mayıs'tan itibaren 5 Mayıs'a kadar 4 gün etkinliklerimiz devam etti. 5 Mayıs günü de etkinliklerimizi tamamladık. Kazasız, belasız atlattık. Öğrencilerimize bu bahar şenliklerini hediye ettik. Öğrencilerimiz de çok memnun kaldı bu etkinliklerden" dedi.

"Bir 10'uncu yıl logosu yarışması düzenledik"

Rektör Taş, 2017 yılı 10'uncu yıl etkinliklerimiz henüz sona ermediğini belirterek, "Yıl boyu bu etkinliklerimiz devam edecek. Bir 10'uncu yıl logosu yarışması düzenlemiştik. Bu yarışmamızın ödüllerini de yine 27 Nisan'daki programımızda öğrencilerimize takdim ettik. 10'uncu yıl logomuzu yine öğrencilerimizin çalışmalarıyla gerçekleştirdik. Bunu 10'uncu yıl sürecince bu logoyu kullanacağız. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek 2017 bitene kadar. Öğrencilerimize, Şeyh Edebali Üniversitesi mensuplarımıza ve şehrimize 10'uncu yılımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Şehrimiz de böyle bir etkinliğe böyle bir festivale açtı açıkçası"

Rektör Taş 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamından birbirinden güzel sanatçıların geldiğini anlatarak, "Bahar şenlikleri etkinliklerimiz gün içerisinde öğlen saatlerinde başladı. Akşam 10 buçuk, 11'e kadar devam etti. Etkinlik üniversitemiz kampüs alanında lunapark ve bir etkinlik alanı belirledik. Etkinliklerimiz kazasız, belasız bir şekilde devam etti. Akşam saatlerinde o geceye ait, o geceye özgü bir sanatçımızı misafir ettik. Sanatçımız öğrencilerimizle çok iyi bir vakit geçirdi, güzel bir eğlence oldu. Öğrencilerimiz de çok memnun oldu. Akşam 10 buçuk, 11 civarlarında etkinliklerimiz bitti. Öbür gün tekrar devam etti. Gece bu saatlere kadar etkinliklerimiz devam etti. Uzun zamandan beri öğrencilerimizin arzu ettiği bir etkinlikti bu. Bunu gerçekleştirdiğimiz için öğrencilerimize, üniversitemize armağan ettiğimiz için çok memnunuz. Şehrimiz de böyle bir etkinliğe böyle bir festivale açtı açıkçası. Onlar içinde çok güze bir etkinlik oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 2017 Bahar ve Spor Şenliklerinin ilk gününde Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, ikinci gün sevilen sanatçı Buray, üçüncü gün DJ Suat Ateşdağlı ve son gün Kolpa Grubu konser alanına toplanan binlerce kişiyle buluştu.
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