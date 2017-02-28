28.02.2017 13:16:38

Bilecik'in projeleri değerlendirildi

Bilecik'in protokol üyeleri, düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi.

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Bilecik'in protokol üyeleri, düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi.Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş, TSO Meclis Başkanı Hakkı Aynur ve çok sayıda yetkili katıldı. Bilecik'te gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, toplantının önemine değindi. Başkan Yağcı, "Valiliğimiz, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansımız, Bilecik Mermerler Derneği Başkanlığımız ve değerli üniversite hocalarımız ile taşı mermer, toprağı seramik yaprağı ipek şehir Bilecik'imizin, şehir estetiğine uygun temalarda hazırlanan ve Bilecik mermerinden oluşacak projeleri değerlendirdik. Şehrimizin vizyonuna değer katacak temalar ile şehir estetiği noktasında yapılacak projelerimiz göz dolduracağı görünüyor.Tasarımları ile mermeri sanata dönüştüren değerli hocalarımıza ve katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.