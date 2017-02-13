SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bilecik'in 38 yıllık emektar okulunun yıkım çalışmaları başladı
13.02.2017 13:44:45

Bilecik'in 38 yıllık emektar okulunun yıkım çalışmaları başladı

BİLECİK (İHA) â€' Bilecik'te 38 yıldır faaliyet gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yıkım çalışmaları başladı.

BİLECİK (İHA) â€" Bilecik'te 38 yıldır faaliyet gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yıkım çalışmaları başladı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokakta 1979 yılında faaliyete geçen 15 derslik üç katlı ve 250 öğrenci kapasiteli aynı zamanda yatılı olarak hizmet veren okul binasının yıkım işlemleri başladı. Eski okul bahçesindeki geniş alana yeni yapılan 370 öğrenci kapasiteli yeni Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmasına başlanması nedeniyle oyun sahası ve okul bahçesi alanı daralmıştı. Yüklenici firma tarafından iş makineleriyle 2 bloktan oluşan üç katlı bina yıkım işlemine başlanıldı. Yıkımın kısa sürede tamamlanması beklenirken, 38 yıllık binanın yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra okul bahçesinin genişletilip oyun sahası da yapılacağı belirtildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

ByLock arama motoru geliştirildi
ByLock arama motoru geliştirildi
ByLock kullanan kişileri tespit eden bir arama motoru geliştirildiği belirtiliyor.
13.02.2017 14:09:58
Pakistan'da mayın patladı: 3 ölü
Pakistan'da mayın patladı: 3 ölü
Pakistan'da mayın patlaması sonucu yaralanan 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
13.02.2017 14:07:35
Sebze meyve fiyatları cep yakıyor
Sebze meyve fiyatları cep yakıyor
Türkiye genelinde sebze meyve fiyatlarında yaşanan artış Van’da da tezgahlara yansıdı.
13.02.2017 13:49:47
Diploma denklik başvuruları 'e-devlet'ten
Diploma denklik başvuruları 'e-devlet'ten
YÖK tarafından, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemleri, 'e-devlet' kapısı üzerinden yapılmaya başlandı.
13.02.2017 13:41:54
Deprem bölgesinde kar yağışı başladı
Deprem bölgesinde kar yağışı başladı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kar yağışının başlaması depremzedelere zor anlar yaşatıyor.
13.02.2017 13:27:31
Malatya’da PKK operasyonu: 24 gözaltı
Malatya’da PKK operasyonu: 24 gözaltı
Malatya merkezli PKK/KCK operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
13.02.2017 13:12:34
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu
Kırıkkale'de ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi yakalandı.
13.02.2017 13:04:35
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
İsrail ezanı yasakladı
İsrail ezanı yasakladı
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları