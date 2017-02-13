13.02.2017 13:44:45

Bilecik'in 38 yıllık emektar okulunun yıkım çalışmaları başladı

BİLECİK (İHA) â€' Bilecik'te 38 yıldır faaliyet gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yıkım çalışmaları başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

BİLECİK (İHA) â€" Bilecik'te 38 yıldır faaliyet gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yıkım çalışmaları başladı.Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokakta 1979 yılında faaliyete geçen 15 derslik üç katlı ve 250 öğrenci kapasiteli aynı zamanda yatılı olarak hizmet veren okul binasının yıkım işlemleri başladı. Eski okul bahçesindeki geniş alana yeni yapılan 370 öğrenci kapasiteli yeni Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmasına başlanması nedeniyle oyun sahası ve okul bahçesi alanı daralmıştı. Yüklenici firma tarafından iş makineleriyle 2 bloktan oluşan üç katlı bina yıkım işlemine başlanıldı. Yıkımın kısa sürede tamamlanması beklenirken, 38 yıllık binanın yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra okul bahçesinin genişletilip oyun sahası da yapılacağı belirtildi.