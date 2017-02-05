05.02.2017 17:37:31

Bilecik eski İl Müftüsü Tayyar Taş vefat etti

Bilecik eski İl Müftüsü Necati Tayyar Taş vefat etti.

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Bilecik eski İl Müftüsü Necati Tayyar Taş vefat etti.Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Ankara ve İstanbul'da İl Müftülüğü yapan Taş, 2004 yılında Bilecik'e il müftüsü olarak gelmiş ve Bilecik'te 9 yıl çalıştıktan sonra Bilecik'ten emekli olmuştu. Vefat eden eski İl Müftüsü Necati Tayyar Taş'ın cenazesi Pazartesi günü öğle namazını müteakip Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri İkinci Etap'ta bulunan Yaşar Cimilli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.