01.02.2017 12:22:42

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Vezirhan Belediyesi arasında iş birliği protokolu imzalandı

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ile Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

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Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ile Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş tarafından iş birliği protokolü imzalandı.Başkan Duymuş'u makamında ziyaret eden Aydemir, denetimli serbestler için düzenlenen kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin protokol hakkında bilgi verdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Vezirhan Belediye Başkanlığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Duymuş ziyaretin ardından protokolün hayırlı olmasını diledi.