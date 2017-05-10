10.05.2017 14:42:47

Bilecik'de hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2017 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri kapsamında Bilecik'te birçok hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlenirken yeni atamalar da yapıldı.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2017 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri kapsamında Bilecik'te birçok hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlenirken yeni atamalar da yapıldı.HSYK, bin 45 hakim ve savcının görev yerini değişken, Cengiz Doğan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Bakırköy Hakimliğine, Derya Doğan Bilecik Hakimliğinden Bakırköy Hakimliğine, Ahmet Çelik Bilecik Hakimliğinden Eskişehir Hakimliğine, Yasemin Yaman Bozüyük Hakimliğinden Sakarya Hakimliğine getirildi. Kamil Kaya, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ayşenur Köşek Söğüt Hakimliğinden Bilecik Hakimliğine, Seçkin Pekşen Turhal Cumhuriyet Savcılığı'ndan Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Ali Ergin Tosya Cumhuriyet Savcılığından Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Yasin Yanar Siverek Cumhuriyet Savcılığından Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına ve Erol Ormantepe Haymana Hakimliğinden Bozüyük Hakimliğine getirildi.