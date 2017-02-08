08.02.2017 13:38:34

Bilecik Belediyesi sporcusu milli takımda boy gösterecek

Bilecik Belediyesi Gençlik Spor Kulübünde yer alan Milli Sporcu Nuriye Betül Kurt, Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Taekwando Şampiyonasında boy gösterecek.

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Bilecik Belediyesi Gençlik Spor Kulübünde yer alan Milli Sporcu Nuriye Betül Kurt, Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Taekwando Şampiyonasında boy gösterecek.11-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da uluslararası boyutta gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwando Şampiyonasına Bilecik Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Taekwando sporcusu olan Nuriye Betül Kurt, 73 kilogramda Milli Takım adına yarışacak. Kulüp Antrenörü Alper Bayraktar'ın da Milli Takım Antrenörü olarak davet edildiği turnuvada sporcu Nuriye Betül Kurt Bilecik ve Türkiye için yarışacak.Belediye Başkanı Selim Yağcı, Uluslararası Taekwando Turnuvası hakkında yaptığı kısa değerlendirmede, "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imiz, Antalya'da düzenlenecek olan uluslararası boyuttaki organizasyonda yer aldığı için ve temsil edildiği için büyük onur yaşıyoruz. İlimiz ve ülkemizi Milli Takım adına temsil edecek olan Sporcumuz Nuriye Betül Kurt ve antrenörümüz Alper Bayraktar'ı tebrik ediyor, şampiyonada güzel dereceler almasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.