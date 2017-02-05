05.02.2017 11:16:59

Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü rakibine boyun eğdi

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Tenis Eskrim Dağcılık Kulübüne mağlup oldu.

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Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Tenis Eskrim Dağcılık Kulübüne mağlup oldu.Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda oynanan TB2L B Grubu 14. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü deplasmanda Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünden fark yiyerek 87-74 yenildi. Maça Burak Sarı, Çağlar Gürle, Serhat Hot, Emir Muratoğlu, Mert Yavi beşi ile başladı. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü Murat Akdoğan'ın sayılarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalıştı. Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ise Serhat Hot ile karşılık verirken ilk periyod 24-18'lik ev sahibi takım üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyota da etkili başlayan ev sahibi ekip 24 sayı bulurken potasından sadece 13 sayı gördü. Devreye Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü 48-31 önde girdi. Üçüncü periyotta Tenis Eskrim Dağcılık Kulüb'nün Ahmet Demirhan ve İbrahim Arda Demirci ile bulduğu sayılara Ferit Deniz ve Mert Yavi ile karşılık veren Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu periyotta 19 sayı üretebildi. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü son periyoda 71-50'lik skorla girdi. Son periyotta da Utku Yücedağ ile etkili olan Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü maçı 87-74 kazandı. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kazandığı bu sonrası puanını 20'ye çıkarırken düşme hattından kurtulmayı başardı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçı da kaybederek 15 puanla son sıraya demir attı. Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ligde kalması mucizelere kaldı.Ligde kalması mucizelere kaldıÖte yandan ligin devre arasında alınan oyunculara rağmen hiç galibiyet alamayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, ligin ilk yarısı da sadece 2 almıştı.