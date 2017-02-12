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Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü'nde kan kaybı sürüyor
12.02.2017 17:30:08

Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü'nde kan kaybı sürüyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübüne kendi evinde mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübüne kendi evinde mağlup oldu.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanan TB2L B Grubu 15. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübüne 71-78 yenildi. Maça Burak Sarı, Serdar Hot, Ferit Deniz, Aykut Karçiği ve Cemal Uysal beşi ile başladı. Her iki takım da maça dengeli bir oyunla başlarken, karşılıklı buldukları sayılarla ilk periyot 16-16 bitti. İkinci periyota daha etkili başlayan ev sahibi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü 27 sayı bulurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübü 21 sayı üretebildi. Devreye Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü 43-37 önde girdi.

İkinci yarı

Üçüncü periyotta Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübü Hasan Can Özkan ve Nejat Erselcan ile bulduğu sayılara Serdar Hot ve Burak Sarı ile karşılık veren Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu periyotta 10 sayı üretebildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübü son periyota 53-56'lık skorla girdi.

Taraftarlar hakeme çok sert tepki gösterdi

Son periyotta da iki takım karşılıklı sayı üretmeye çalışırken hakemlerin çaldığı düdükler yüzünden saha karıştı. Taraftarın hakeme itirazları ve tepkileri yüzünden taraftarların sakin olması için bir anons yapılmasını istedi. Anons sisteminde gerçekleşen bir aksaklıktan dolayı hakem anons gerçekleştirilene kadar maçı durdurdu. Anons sisteminin sıkıntısı bitip gerçekleştirilirken taraftar bağırarak anonsu bastırdı. Bunun üzerine hakem polis ekipleri çağırarak böyle devam ederse maça devam etmeyeceğini belirterek rahatsız olduğu taraftarları arka tribünlere aldırdı.

Maç Sonu

Ortamın gerginliğinin ardından üstünlüğüne devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübü maçı 71-78 kazandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor Kulübü kazandığı bu maç sonrası puanını 24'e çıkarırken, bu mağlubiyet sonrası Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ligin ikinci yarısında oynanan 6 maçı da kaybederek 17 puanla son sıradaki yerini korudu.

İki takım koçları basın açıklamasına gelmedi

Maç sonunda iki takımın koçlarının basın açıklamasına gelmemesi gözlerden kaçmazken, Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Başantrenörü Yeşer Karabulut iki hafta öncesinde oynanan Yeşilyurt maçı ardından da basın açıklamasına gelmemişti. İki haftadır basın açıklamasına çıkmayan Yeşer Karabulut'un ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

Devre arası giden oyuncular geri geldi

Öte yandan ligde son sıralara demir atılmasının ardından ayrılan oyuncuların yerine Bilecik Belediyespor Basketbol Kulübü devre arasında gönderilen Volkan Mehmet Saday ve Emre Alkaç'ın geri döndüğü görüldü.
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