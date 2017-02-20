20.02.2017 11:12:26

Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Balıkesir deplasmanından eli boş döndü

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Balıkesir deplasmanında grup lideri Karasispor'a 15 sayı farkla yenildi.

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Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Balıkesir deplasmanında grup lideri Karasispor'a 15 sayı farkla yenildi.Kurtdereli Spor Salonu'nda oynana TB2L B Grubu 16. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Balıkesir deplasmanında grup lideri Karasispor'a 86-71 yenildi. Basketbol Bölgesel Lig'e düşmesi kesinleşen Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü maça Burak Sarı, Ferit Deniz, Aykut Karçığı, Serhat Hot, Cemal Uysal beşi ile başladı. İlk periyotta rakibiyle başa baş bir mücadele eden Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Aykut Karçığı ile sayı üretmeye çalıştı. İlk periyot 20-19'luk Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta Karasispor Cahit Turan ve Sezgin Eriş ile bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurarak ilk yarının sonunda soyunma odasına 37-34 önde girdi. Üçüncü periyotta iyice oyundan düşen deplasman ekibi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Umar Altın ve Okan Özpamir'in sayılarına engel olmazken son periyota 62-53'luk skorla girdi. Son periyotta Serhat Hot ve Ferit Deniz ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatamayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü maçı 86-71 kaybetti. Maçın en skorel oyuncusu Karasispor'dan 19 sayıyla Cahit Turan, Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü'den ise; 17 sayıyla Aykut Karçığı oldu.Geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu mağlubiyet sonrası 18 puanla ligin en son sırasında yer alırken, Karasispor bu galibiyetle 30 puanla zirvedeki yerini korudu.