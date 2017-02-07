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Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi yapıldı
07.02.2017 22:15:47

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bilecik Belediyesi Başkanlığı tarafından ek gündem maddesi sunuldu. Ek gündem maddesi oy birliği ile gündeme alındı. Gündemin ilk maddesi olarak geçtiğimiz ay referandumla Bilecik Belediyesi'ne bağlı mahalle olmayı kabul eden Pelitözü Köyü'nün Bilecik Belediyesine katılma talebi görüşüldü. Bu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Pelitözü Köyü Bilecik Belediyesi'nin 12'nci mahallesi oldu.

Gündemin ikinci maddesi olarak belediyece belirlenen 2017 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi ile birlikte minibüs ulaşım fiyatları indirimli 1.50 lira olurken, tam fiyat 1.80 lira oldu. Ayrıca inşaatlarda otopark yapmak isteyenler için birim otopark binalarında yüzde 10'luk fiyat artışı gerçekleştirildi. Bu gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve bağımsız adayların hayır demesi ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olarak Bilecik Merkez, İstiklal Mahallesi, Alirıza Özkay Caddesi, üzerinde bulunan "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı" olarak isimlendirilen taşınmaz üzerine alışveriş merkezi inşaat yapım projesi uygulaması konusu görüşüldü. Bu projenin yaklaşık maliyetinin 15-20 milyon arası olacağı belirtilirken, Başkan Yağcı projenin kat karşılığı olarak ihale süreciyle yaptırılacak olmasını önerdi. CHP ve MHP grupları bu projeyi Bilecik Belediyesi'nin yapması gerektiğini düşündüklerini belirtirken oylamada çekimser oy kullandı. Bu gündem maddesi CHP, MHP ve bağımsız adayların çekimser olarak oy kullanmasıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi olarak taşınmazlar konusunda Encümene yetki verilmesi konusunun görüşüldü. Bu madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesi olarak İmar Komisyonu'ndan gelen konular görüşüldü ve bu konular da oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi olarak Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından sunulan ek önerge görüşüldü. Bu ek önerge ile ulaşımın minibüsten yarı otobüse geçilmesi teklif edildi. Ulaşımın etkin, verimli ve kapasitesinin arttırılması gerekçesiyle 100 adet yarım otobüsü 10 yıllığına kiralanması ve ihaleye çıkarılması görüşüldü. Bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı yapımı devam eden mezbahanenin ve otogarın Mayıs ayında biteceğini belirtti. Başkan Yağcı Kent Müzesi'nin bittiğini ve Belediye Ek Binasının temelinin atıldığını belirtirken, Şehir Hamamı'nın da ihalesinin bittiğini haftaya sözleşmesinin yapılacağını ifade etti. Bilecik'te yeni uygulamaya konulan 6 K Duraklar hakkında da bilgi veren Başkan Yağcı, "Duraklarımızda klima, kamera, kioster, kütüphane, kahve, kablosuz internet gibi 6 K olacak. Aynı zamanda su yükleme cihazları da olacak. İlk aşamada 6 durak yapacağız. Bu durakları şehrimizde faaliyet gösteren Arslan Alüminyum karşıladı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada Bien Seramik'te şehrimizde Bilgi Evleri projemizin ilkini karşılayacak. 5 katlı gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimi noktasındaki bu yararlı projeyi de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuk sinemasının üzeri akar duruma geldi. Bunları gideremedik. Bir çatı düzenlemesiyle orada bir belediyenin kullanımında olan kafe ama biraz daha konsepti doğal ev tarzında iş yeri olacak. Aynı zamanda bir daha ki mecliste Türkiye'de bir ilk olacak sürpriz projemizi de açıklayacağız" dedi.

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