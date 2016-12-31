31.12.2016 13:41:50

Bilecik AFAD, araçları kara saplanan baba ve oğlunu kurtardı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yolda mahsur kalan biri çocuk, iki kişiyi kurtardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yolda mahsur kalan biri çocuk, iki kişiyi kurtardı.İçinde baba ve oğlun bulunduğu hafi ticari araç, Bilecik-Bursa karayolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Dereşemsettin köyü yolunda yoğun kar sebebiyle kara saplandı. Bilecik'e gelirken mahsur kalan baba ve oğlunun durumu jandarma tarafından AFAD ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine hemen olay yerine giden ekibin gerçekleştirdiği çalıştırma ile baba ve oğul kurtarılarak ikametlerine bırakıldı.