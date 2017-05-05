05.05.2017 20:18:53

Bilardoda altın madalya

Avrupa Bilardo Şampiyonası milli takımlar kategorisinde Türkiye, finalde Hollanda'ya 40-19 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Bilardo Şampiyonası milli takımlar kategorisinde Türkiye, altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen organizasyonun milli takımlar kategorisindeki final müsabakasında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 40-19 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.