Bilal Erdoğan'dan Batı ülkelerine doping eleştirisi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Avrupa'da sporcuların doping kullanılma sebebi olarak kapitalizmi işaret ederek, "Batının sporlarında neden doping var? Çünkü her ne pahasına olursa olsun kazanma var. Bu yabancı gelmiyor bize. Niye? İşte kapitalizm bunu gerektiriyor" dedi.Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salonu'nda, Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu Genel Kurulu ve Tanıtım Programı düzenlendi. Hafız Süleyman Aykut'un Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Üniversite öğretim üyeleri ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri katıldı."Bu kapitalist düzende daha çok huzur olmadı, daha çok gözyaşı oldu"Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kurullar Koordinatörü Hacı Sürmeneli başkanlığında divan kurulu üyelerinin belirlendiği genel kurulda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, batıya yüklendi. Batı'nın 20. Yüzyılda gerçekleştirdiği ölüm sayıları ile Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluklarının savaşlarda gerçekleştirdiği ölüm sayılarını karşılaştıran Erdoğan, "Bir parçası kadar hesap çıkaramazsınız. Bu kapitalist düzende daha çok huzur olmadı, daha çok gözyaşı oldu. Daha çok adalet olmadı, daha çok fakirlik oldu, daha çok ölüm oldu, daha çok kan döküldü. Şimdi işte aynı paradigma yansımaları sporlarda da var" dedi."Batı sporunda neden doping var? Çünkü kapitalizm bunu gerektiriyor"Batı sporunu da eleştiren Erdoğan, "Batının sporlarında neden doping var? Çünkü her ne pahasına olursa olsun kazanma var. Bu yabancı gelmiyor bize? Niye? İşte kapitalizm bunu gerektiriyor. Kapitalizmde insanın mutlu olması, her ne pahasına olursa olsun daha çok zengin olma temeli yatar. Daha çok şeye sahip olması onu mutlu eder. İşte batının spor anlayışında da bunun egemen olduğunu görüyoruz. Sporcunun rakibine saygı duymadığı, maç içinde, sonunda yalandan elini sıktığı ama aslında onu yenmek için ' keşke müsabakaya hasta olup çıkamasa' dilek dilediği bir düzen var batıda. Bizim yağlı güreşçilerimiz de nasıl? Ustayı yendiğiniz zaman sonunda elini öpüyorsunuz" diye konuştu."Batının saygısını kazanmamız mümkün olmaz"Türkiye'nin gerek kültürel gerek spor anlamında ne başarışı gösterirse göstersin, Batı'nın buna saygı göstermeyeceğini belirten Erdoğan, "Yeni Türkiye'den bahsettiğimiz, dünya 5'ten büyüktür diye haykırdığımız bu dönemde, yeniden biz olmak zorundayız arkadaşlar. Bakın, biz batılılara dünyanın egemen güçlerine onların kültürünü, onları sporuyla ne kadar yenebilirsek yenelim, saygılarını kazanmamız mümkün olmaz. İşte ayeti kerime de gördünüz. Onların saygısını kazanmanız, onların dinine girmenizle mümkün. Ama biz kendi kültürümüzü yaşatırsak, onların karşısına kendi değerlerimizle çıkarsak işte o zaman onların saygısını kazandığımızı görmüş olacağız. Dünyada bu batı egemenliği adı altında oluşan kültürel adaletsizlik, batı kültürün her alanda dayatması egemen olduğu bu düzenin, artık adaletli bir yapıya kavuşması lazım" ifadelerini kullandı."Kendi egemenliğimizi kazanacak olduğumuzdan endişe ediyorlar""7'den 70'e Türkiye'de bize ait olan her şeye büyük ilginin olduğunu görüyoruz" diyen Erdoğan, batın ülkelerinin bu değişime karşı tavır koyduğunu kaydetti. Erdoğan, "Bu millet yeniden kendini buluyor ve egemen güçler bundan hoşnut olmuyor. Kendi egemenliğimizi kazanacak olduğumuzdan endişe ediyorlar. O yüzden batıda artan İslam düşmanlığı, faşizm ve ırkçılık bunları daha çok izlemeye devam edeceğiz. Ama sadece biz Anadolu milleti olarak, Türk Müslümanları olarak değil, bütün dünyadaki güney ve doğu kültürlerinin ayağa kalkması kendi kültürünü yaşatması çok saygın olan bir şeydir. Ve dünyada şuanda artık çıkmaz sokağa girmiş olan batı hükümranlığının barışçıl bir şekilde sonunu göreceğimize göre, bizde kendi kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak için her alanda gayret etmek zorundayız" şeklinde konuştu.Milli kültür değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için ata sporlarının önemli bir araç olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu ise, "Son yıllarda Türkiye'nin dönüşüm döneminde hem genelsek sporlarımıza hem sokak oyunlarımıza dönüş noktasında gayret var. Kendi değerlerimize dönmek, öz sporlarımızı yaşatmak durumundayız" diye konuştu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yüzlerce yıldır ata sporlarının unutturulmaya çalışıldığını belirterek, artık çok güzel bir şekilde kültürel değerlerin icra edebildiğini söyledi.Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu kurucu Başkanı Gamze Sümeyye Uçar da, "Titiz bir ön çalışma sonucunda, çağa uygun, aktan aldıkları özgüvenle vatan aşkıyla aydınlanmış milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Özgünlüğümüzü kaybetmeden dünyaya katkı sağlayacak nesiller inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından okçuluk sporcuları, geleneksel ve modern okçuluk gösterisi sundu. Buradaki programın ardından Bilal Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Futbol Stadyumu içerisine kurulan Antalya Okçuluk Tekke'sinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan burada kendisine hediye edilen ok ile 6 başarılı atış gerçekleştirdi.