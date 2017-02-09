SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bilal Erdoğan: 'Allah kimseyi vatansız bırakmasın'
09.02.2017 23:30:19

Bilal Erdoğan: 'Allah kimseyi vatansız bırakmasın'

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ensar Vakfı Şubesinin açılışına katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 'Allah kimseyi vatansız bırakma

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ensar Vakfı Şubesinin açılışına katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.

Lüleburgaz'da Ensar Vakfı Şubesinin açılışına ve tanışma yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, kurum müdürleri ve Ensar Vakfı üyeleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Ensar malumunuz peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman onu orada karşılayan bütün Mekkeli muhacir kardeşlerini bağrına basan, onlarla evlerini, aşlarını, işlerini paylaşan, onları kucaklayan o güzide topluluğa verilen isim. Şimdi aslında ülkemiz çok enteresan dönemlerden geçiyor. Bunu biraz daha geri çekilerek incelediğimiz zaman dünyanın da bir belirsizlik içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Avrupa Birliğinin bu 2009 krizinden sonra tekrar bir arada kalıp kalamayacağını tartışmaya başladık. İngiltere ayrılma kararı verdi" dedi.

"REFERANDUMDA HAYIR OYUNUN ÇIKMASIYLA İTALYA'NIN GELECEĞİ ÇOK KARANLIK BİR MÜRİYETE BÜRÜNMÜŞ OLDU"

İtalya örneğini veren Erdoğan, "Referandumda hayır oyunun çıkmasıyla İtalya'nın geleceği çok karanlık bir müriyete bürünmüş oldu. Çünkü İtalya İkinci Dünya Savaşı'ndan beri koalisyon hükümetleriyle, devamlı değişen başbakanlarla istikrarsızlıkla anılan bir ülke oldu. Son 30 yılda da ekonomik gelişmeden eser olmayan, yatırımlarını yapamayan, basit bir tren istasyonunu 7-8 yılda bitiremeyen bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı.

"ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ BIRAKMASIN"

15 Temmuz'a değinen Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık, ardından şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik. Gazilerimizi hastanelerde ziyaret ettik. Hepsinin söylediği bir ortak cümle vardı. O anda o gece şunu düşündük dediler; 'Bu darbe başarılı olursa bizim gidecek başka yerimiz yok.'. Gidecek başka yerimiz yok. Allah göstermesin Suriyeli mülteci kardeşlerimiz bilerek, isteyerek, seçerek buraya gelmediler veya Ürdün'e gitmediler veya çevre ülkelere dağılmadılar. Ablası İstanbul'da, halası Ürdün'de insanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onun için bağımsızlığımız çok önemli. 15 Temmuz bizim millet olarak bağımsızlığımız için ne denli fedakarlık yapabileceğimizin yeni bir nişanesi oldu. 1915'te Çanakkale'de neyi ortaya koyduysa bu millet, Kurtuluş Savaşı'nda neyi ortaya koyduysa bu millet, bağımsızlığı için tekrar ortaya canını siper edebileceğini göstermiş oldu" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN SONRASINDA BU ÜLKEDE YENİDEN BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEMELERİ İÇİN BİZİM BU SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"

Ülkenin istikrarından bahseden Erdoğan, "Bu istediğiniz kadar ekonomik kazanımınız olsun, istediğiniz kadar askeriniz güçlü olsun manevi olarak güçlü olmazsanız sizi fitnelerle, fesatlarla, bozgunlarla birbirinize düşürürler. İki ay zaman içerisinde inşallah ülkemizde bir referandum olacak. Elhamdülillah bir liderimiz var. Dünya bu belirsiz sularda yüzerken şu reformu gerçekleştirebilirsek inanın Tayyip Erdoğan hayattayken değil, Tayyip Erdoğan sonrasında bu ülkede yeniden bizi birbirimize düşürememeleri için bizim bu sisteme ihtiyacımız var. Tayyip Erdoğan kadar karizmatik, Tayyip Erdoğan kadar güçlü bir lider olmadığı zaman da bu ülkeyi istikrarlı bir biçimde yönetilebilir kılmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZI TEMİNAT ALTINA ALACAK BİR SİSTEMİ EGEMEN KILMAK İÇİN SANDIKLARA GİTMEMİZ LAZIM"

15 Temmuz örneğini veren Erdoğan, "Onun için 2 ay sonra gerçekleşecek olan referandumda çok güçlü bir şekilde bağımsızlığımızı teminat altına alacak bir sistemi egemen kılmak için sandıklara gitmemiz lazım. İrademizi ortaya koymamız lazım. Nasıl ki 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesini canlarımız, kanlarımızla ortaya koyduysak bir oyumuzla da olsa referandum sandığında inşallah bu iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Onun için bu referandum önemli. Bizim için önemli bir dönemeç noktası. Ekonomik olarak cendereye alındığımız bir dönemde referanduma gitmeye çalışıyoruz. Ama inanın bu dönemeci atlattığımız zaman Türkiye kararlılıkla yatırımlarını yapabilen, istihdamı yeniden arttırabilmek için sektörlerin önünü açan, katma değer olan yatırımları, katma değer olan işleri destekleyebilen bir ülke olacaktır. Türkiye'yi 2017 yılı içerisinde en çok darbe ihtimali olan 10 ülke arasına koymuşlar. Kaşıyorlar, hala durmayacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti.

(Kaner Akaner /İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı kabul edildi
Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı kabul edildi
Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
09.02.2017 22:38:07
Yaralı taşıyan ambulansa saldırdılar
Yaralı taşıyan ambulansa saldırdılar
Bozova ilçesinde bir grup, içinde iki yaralının bulunduğu ambulansa saldırdı.
09.02.2017 22:02:14
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Rum tarafının da artık daha gerçekçi, daha makul, daha fazla katkı yapan bir tutum izlemesi gerekir' dedi.
09.02.2017 21:49:58
Rusya: Suriye'de ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor
Rusya: Suriye'de ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, 30 Aralık'ta Suriye'de başlayan ateşkese destek veren yerleşim birimlerinin sayısının giderek arttığını ifade etti.
09.02.2017 20:51:17
'En önemli sorun Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler'
'En önemli sorun Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ hakkında RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.
09.02.2017 20:21:10
Direksiyon başında kalp krizinden öldü
Direksiyon başında kalp krizinden öldü
Uşak'ta otomobilinin direksiyon başında kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mustafa Yaşar Erdoğan yaşamını yitirdi.
09.02.2017 20:09:11
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
09.02.2017 20:02:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
SKSM, sanatseverleri piyano merdivenleriyle karşılıyor
SKSM, sanatseverleri piyano merdivenleriyle karşılıyor
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
CIA Direktörü Pompeo, Ankara'ya geldi
CIA Direktörü Pompeo, Ankara'ya geldi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları