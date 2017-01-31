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Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi
31.01.2017 13:51:34

Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ifade veren CHP'li Saliha Sera Kadıgil, 'Dava konusu sav

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ifade veren CHP'li Saliha Sera Kadıgil, "Dava konusu savunma dilekçesini müvekkilimi savunmak için verdim. Ben sadece savunma hakkımı kullandım" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Saliha Sera Kadıgil'in Necmeddin Bilal Erdoğan'a karşı "hakaret" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Saliha Sera Kadıgil ile avukatlığını üstlenen babası Engin Çelik Kadıgil hazır bulundu. Şikayetçi Bilal Erdoğan'ı ise avukatları Ferah Yıldız ve Hatice Çelik temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına ilişkin kararını okudu.

"İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI İÇERİSİNDE YAZILMIŞ BİR DİLEKÇEDİR"

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık Kadıgil'in ifadesine geçildi. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde açılan davada davalı sıfatıyla CHP'nin avukatlığını yaptığını söyleyen sanık Kadıgil, "Bu dava ile ilgili mahkemeye savunma dilekçesi verdim. Bunu, müvekkilimi savunmak için verdim. Ben sadece savunma hakkımı kullandım. Dilekçemde hakaret unsuru yoktur. İddia ve savunma dokunulmazlığı içerisinde yazılmış bir dilekçedir. Benim davayı ispat edebilmem için dilekçemde davacının (Bilal Erdoğan) toplumsal hayata etkisini ispat etmek durumundaydım. Aksi takdirde davayı kaybederdim. Suçlamaları reddediyor, beraatimi istiyorum" dedi.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Şikayetçi Bilal Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Davalı taraf Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ndeki davayı kaybetmişlerdir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a karşı hakaretten de bir dava açılmış, bu davayı da kaybetmişlerdir. Biz 2 yıl önce Bilal Erdoğan'ın fotoğraflarının kullanılmaması için tedbir kararı almamıza ve bu kararı CHP Genel Merkezi'ne göndermemize rağmen fotoğrafları kullanılmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul 3'üncü Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'nde dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve suçtan zarar görme ihtimaline ilişkin Bilal Erdoğan'ı katılan sıfatıyla davaya kabulüne hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıgil'in, Bilal Erdoğan'ın CHP ve Murat Karayalçın'a karşı açtığı davada, davalı tarafın avukatlığını üstlendiği hatırlatıldı. Bu dava kapsamında Kadıgil'in mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Bilal Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler yer aldığı belirtildi. Kadıgil'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

PANKART DAVASININ GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına 19 Aralık 2014 tarihinde, "17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun' yazılı pankart asılmıştı. Söz konusu pankart, savcılık kararı üzerine polis ekiplerince vinçle sökülmüştü. Afişlerde dört bakanın yanı sıra Bilal Erdoğan'ın da fotoğraflarının kullanılması üzerine, Bilal Erdoğan bu kullanımın haksız olduğu gerekçesi ile CHP ve İstanbul eski İl Başkanı Murat Karayalçın'a 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Mahkeme, CHP'yi 20 bin TL tazminata mahkum etmişti.

(Başak Akbulut / İHA)

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