04.02.2017 14:16:47

Bigalı Mehmet Çavuş mezarı başında anıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türk askerine verilen 'Mehmetçik' adının isim babası olan Bigalı Mehmet Çavuş ölümünün 53'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türk askerine verilen 'Mehmetçik' adının isim babası olan Bigalı Mehmet Çavuş ölümünün 53'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.Bigalı Mehmet Çavuş ölümünün 53'üncü yıldönümünde dua okundu. Bigalı Mehmet Çavuş Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tören, kılınan cuma namazının ardından başladı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da törene katılarak Bigalı Mehmet Çavuş için dua etti. Törenin ardından Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Bahçeli Köy Muhtarı Turhan Özarı ve köylüler, köy meydanını ve eski okul yerleşkesini gezdiler ve yapılacak düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bigalı Mehmet Çavuş, Türk askerine 'Mehmetçik' denilmesinin isim babasıdır. 20 askeriyle birlikte Seddülbahir kalesinin deniz tarafına yerleşmiş ve İngiliz askerlerine karşı kahramanlık destanı yazmıştır. Askerlerine ölmeyi emreden Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevdalısı bir askeridir. Askerlerine 'Bana bakın, üzerinde durduğumuz, ayağımızı bastığımız yer ata yâdigarıdır, vatanımızdır. Ha anamızın ırzı ha vatanın ırzı! Bu gelenler de unutmayın ırz düşmanları. Bu ırz düşmanları buraya geldiklerine pişman olmalı!' demiş ve ateş emrini vermiştir. İngiliz askerlerini karaya çıkarmamıştır. Tüfeği bozulunca küreğiyle savaşmıştır. 16 yıllık askerliği sonrası hiçbir şekilde yardım kabul etmemiş ve 86 yaşında mütavazi bir hayat yaşadığı Bahçeli köyümüzde vefat etmişti. Gazi Mehmet Çavuş eşinin yanına defnedilmiştir. Duygulandıran bir hikayesi vardır. Kahramanımız için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Köy meydanına Bahçelili Mehmet Çavuş'u hatırlatan bir anıtını yerleştireceğiz ve meydanı düzenleyeceğiz. Okul binasını da onarıp, gerekli düzenlemeleri yapacağız ve müzenin buraya taşınmasını sağlayacağız" dedi.