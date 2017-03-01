01.03.2017 15:02:40

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah oldu

Çanakkale'nin Biga İlçesinde yapılan Biga Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda Ayhan Ferah Başkan seçildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çanakkale'nin Biga İlçesinde yapılan Biga Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda Ayhan Ferah Başkan seçildi.Biga Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan Genel Kurul'un Divan Başkanlığını Kadir Tül yaptı. Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra faaliyet raporu ile diğer yapılan çalışmaların okunup oylanmasından sonra seçime geçildi.Dernek başkanlığı için Ilıcabaşı Köyü Muhtarı Nazmi Baş ile Ağaköy Muhtarı Ayfan Ferah yarıştı. Seçimde 122 köy muhtarından 118'i kapalı oy kullandı. 4 geçersiz oyun sayıldığı seçimde 70 oy alarak Ayhan Ferah başkan seçildi.Derneğin yeni yönetim kurulu ise Zihni Şenkal, Mehmet Öner, Sayim Özcan, Gürhan Yüksel, Fikret Akman, İbrahim Sancar, İsmail Küçük, Bahattin Taşçı, Nevzat Taşar, Zülfü Korkmaz, Hasan Gezer, Halil Çavdar, Şükrü Diş ve Hasan Elmaz'dan oluştu.