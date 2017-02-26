27.02.2017 09:50:51

Biga'da Suriyeli çocuklar için sınıf açıldı

Biga'da Suriyeli ailelerin yaşadığı cumhuriyet mahallesindeki çocuklar için Tevfik Emin Başarır İlkokulunda sınıf açıldı. Sınıfta 21 çocuk eğitim görüyor.

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Biga'da Suriyeli ailelerin yaşadığı cumhuriyet mahallesindeki çocuklar için Tevfik Emin Başarır İlkokulunda sınıf açıldı. Sınıfta 21 çocuk eğitim görüyor.Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 6-14 yaş arası 21 Suriyeli çocuk tespit etti. Çocukların eğitim almaları için Tevfik Emin Başarır İlkokulunda sınıf açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen bayrak töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yaşantılarını daha sağlıklı hale getirmek için açılan kurs, umarım bundan sonraki süreçte de devam eder. Çocuklarımızın adaptasyon konusunda daha rahat bir şekilde hayata katılmalarını sağlayacak kursumuz hayırlı olsun. Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı burada görünce saha taramasını daha yoğunlaştırmak gerektiği ortaya çıkıyor" diye konuştu.Alan taramalarının devam ettiğini bu konuda muhtarlar ile irtibata geçildiğini belirten Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher de cuma günü başlayan kursun 18 Nisan'a kadar süreceğini, hafta içi her gün sabah 09'da başlayıp öğleye kadar devam edeceğini bildirdi. Toplamda 150 saat sürecek olan kurs sınıf öğretmeni Nilay Karal tarafından verilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Bayram Ali Dur ve Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher tarafından öğrencilere kalem, silgi, defter ve okul çantası hediye edildi.