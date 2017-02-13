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Biga'da seramik ve heykel kursu açıldı
13.02.2017 12:18:16

Biga'da seramik ve heykel kursu açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından seramik ve heykel kursu açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından seramik ve heykel kursu açıldı.

Bigalı heykeltıraş Ali Demirkol 18 kursiyerin yer aldığı seramik ve heykel kursunun 4 ay süreceğini söyledi. Kurs sonunda tüm katılımcılara sertifika verileceğini ve yılsonu sergisi düzenleyeceklerini belirten Demirkol, "Atatürk Kültür Merkezinde pazartesi, salı ve perşembe günleri öğleden sonra çalışmalarımızı başlattık. Kursiyerlerimizin taleplerine göre gece kursları da planlıyoruz. 25 yıllık sanat tecrübelerimi kursiyerlerime aktaracağım için her türlü çamuru işleyerek profesyonel çalışmaları ortaya çıkartacağız. Sanat sanat için değil sanat insan için felsefesi ile kursiyerlerimizin üretken ve verimli olması için çalışacağız" dedi.
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