01.03.2017 14:58:39

Biga'da neşeli sınıflar oluşturuldu

Çanakkale'nin Biga İlçesinde eğitim-öğretime devam eden Fatih İlkokulu 1.ve 2.sınıf öğrencileri için sınıf ortamında kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamak amacı ile neşeli sınıflar oluşturuldu.

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Çanakkale'nin Biga İlçesinde eğitim-öğretime devam eden Fatih İlkokulu 1.ve 2.sınıf öğrencileri için sınıf ortamında kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamak amacı ile neşeli sınıflar oluşturuldu.Öğrencilerin kişilik gelişimlerine olumlu katkı sağlamak amacı ile 8 sınıfta uygulanan neşeli sınıflar projesi ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.Neşeli sınıflar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlkokul Müdürleri ve öğretmenler tarafından gezildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fatih İlkokulu Müdürü Ahmet Ulus, " Öğrencilerimiz bu proje ile kendi gücünün sınırlarını keşfederek deneme fırsatı buluyor. Paylaşmayı, çeşitli fikirler geliştirmeyi, farklı fikirlere saygı duymayı öğreniyor. Öğrencilere toplumsal duyarlılık ile yorumlama, bilgi ve beceri kazandırma amacı ile başlattığımız projede her sınıf kendi imkanları ölçüsünde oyun köşeleri hazırladı. Öğrencilerimize ileriyi görme becerisi, bütünü yakalama, birlikte başarma, kaliteli vakit geçirme, mantıksal düşünme becerisini kazandıracak proje ile teknolojik araçlara olan bağımlılıklardan uzaklaşılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.