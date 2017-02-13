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Biga'da Esnaf ve Kefalet Kooperatifi 54.Olağan Genel Kurulu yapıldı
13.02.2017 12:15:46

Biga'da Esnaf ve Kefalet Kooperatifi 54.Olağan Genel Kurulu yapıldı

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 54.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 54.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Zekican Düğün Salonundaki toplantının, Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ejder yaptı.

Olağan Genel Kurul toplantısına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, CHP İl Genel Meclis üyesi Rıdvan İpek, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Yenice, Ezine, Ayvacık, Çan, Biga, Lapseki, Gökçeada, Gelibolu ve Eceabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanları ile kooperatif üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları katıldı.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, bilanço, gelir ve gider tablosu, denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından raporlar ibra edildi. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sokullu, 2016 yılının Esnaf Kefalet Kooperatifleri için oldukça başarılı bir yıl olarak geçtiğini söyledi. Kredi faizlerinin bir yıllık yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde yüzde 5 olarak uygulandığını ifade eden Sokullu, "Kredi vadeleri ise ortaklarımızın tercihlerine göre 1 ve 5 yıl orasında kullandırılmıştır.2016 yılı başında 23 milyon 600 bin lira olan plasmanımız yılsonunda 8 milyon 700 bin lira artarak 32 milyon 300 bin liraya ulaşmıştır. Bugün itibariyle yeni gelen plasmanımızla birlikte 32 milyon 750 bin lira olmuştur.462 ortağımız kredi kullanmıştır. Merkez Birliğimizce ortaklarımıza 2016 yılı başında başlamak üzere 30 bin lira sıfır faizli kredi kullanma imkanı getirilmiş ve bu kapsamda 194 ortağımıza toplam 4 milyon 810 bin lira sıfır faizli kredi kullandırılmıştır.236 yeni ortak kaydı yapılmış olup ana sözleşmemizin 14.maddesine göre çeşitli sebeplerden 14 ortağımızda kooperatifimizden ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ortak sayımız toplam 941 kişi olmuştur. Kooperatifimiz her zaman olduğu gibi 1.risk grubunda olup en yüksek kredi limiti 150 bin lira işletme kredisi kullandırmaya hak kazanan kooperatifler arasında en ön sırada yer almaktadır" dedi.
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