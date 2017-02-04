04.02.2017 18:56:33

Biga'da deve güzeli yarışması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deve güreşleri öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrasında da en güzel deve seçildi.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde deve güreşleri öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrasında da en güzel deve seçildi.Biga Belediyesi tarafından 5 Şubat pazar günü Çınarlık mevkiinde yapılacak güreşler öncesi deve sahipleri havutları giydirip süslenmiş develeri ile yürüdü. 18 devenin yer aldığı ve Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayan kortej, Muammer Aksoy Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde devam ederek, Biga Belediyesi önünde son buldu. Yürüyüş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yürüyüşün ardından ise en güzel deve seçildi. 13 numarada yarışan Habibe Yüksel'e ait Efe Can isimli deve en güzel deve seçildi.Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Her geçen gün Biga'ya olan ilgi artıyor. Türkiye'nin önemli baş pehlivan develeri Bigamız'da arenaya çıkacak. Başarılar diliyorum" dedi. Yarışmada fiziksel görünümü ve üzerindeki süsleri göz önünde bulundurularak seçilen en güzel deveye Biga Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından altın havan verildi. Habibe Yüksel ise devesinin seçilmesinden dolayı çok duygulandığını ifade etti.