28.02.2017 16:13:53

Biga'da Avcılar köprüsü araç ve yaya trafiğine açıldı

Çanakkale'nin Biga İlçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanarak araç ve yaya trafiğine açılan Avcılar Köprüsü törenle hizmete girdi.

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Çanakkale'nin Biga İlçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanarak araç ve yaya trafiğine açılan Avcılar Köprüsü törenle hizmete girdi.Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Genel Meclis üyeleri Rıdvan İpek ve Ünsal Öntürk, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan ve partililer katıldı.Törende konuşan Başkan Işık: "Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ bölgesinde belediye imkanları ile inşa edilen en büyük köprülerden bir tanesidir. Köprümüz sadece yayalar için çalışıyordu. İlçemizin önemli bir ihtiyacını karşılaması amacı ile araç trafiğine de açmış bulunuyoruz.4 milyon liraya mal olan köprümüz belediye bütçesi ile karşılanmıştır. Etrafı otopark hizmeti verecek olup kavaklık mahallemiz çok daha rahat bir nefes alır hale gelecektir" dedi.Köprü yapılan konuşmaların ardından hizmete girdi.