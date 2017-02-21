21.02.2017 14:21:22

Bıçaklı kavgaya karışan şüpheliler yakalandı

Konya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli kaçtıkları otomobille polis aracına çarpınca yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli kaçtıkları otomobille polis aracına çarpınca yakalandı.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gedavet Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sıbgatullah A. ve Hamza T. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine giden polis ekiplerini fark eden şüpheliler Ali Can E., Serhat E. ve Mehmet T. otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler bir süre ters istikametten ilerledikten sonra Millet Caddesi kavşağına polis aracına çarparak durdu. Gözaltına alınan ve alkollü oldukları belirlenen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.