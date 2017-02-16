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Bıçakla yaralamaya gözaltı
16.02.2017 17:52:36

Bıçakla yaralamaya gözaltı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında önceki akşam saat 22.45'te meydana gelmişti. Bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ç.(52) belinin 2 yerinden yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını yapıp kaçtığı iddia edilen H.T.'yi (54) yakalayarak gözaltına aldı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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