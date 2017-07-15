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Biber üreticileri zor durumda
15.07.2017 13:11:09

Biber üreticileri zor durumda

Uzun uğraşlar ve yüksek maliyetlerle üretimi yapılan turşuluk lombardi cinsi biberlerin Manisa’daki hasadına başlandı. 10 yıl önce 1,5 liraya satılan biber bu yıl 90 kuruşa satılınca üretici zor durumda kaldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde yoğun olarak üretilen ve turşu yapılmak üzere fabrikalara satılan lombardi cinsi biber toplanıp satılmaya başlandı. Üreticiler mahsulünün hasadına başlarken, düşük fiyat üreticiyi zor durumda bıraktı.

"Hem verim düştü hem fiyat"

Lombardi biber üreticilerinden Yusuf Kafadar, "10 sene önce bu biberi biz 1 buçuk liraya satıyorduk ve masraflarımız şimdiki kadar yüksek değildi, maliyetler daha düşüktü. Şimdi ise 90 kuruşa biber teslim ediyoruz. Maliyetler arttı, işçi ücretleri arttı. Daha önce 33 nitrat gübre kullanıyorduk şimdi onu da yasakladılar ve verim düştü bu nedenle. Bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Biz kazanmadığımız zaman işçilerde kazanamıyor. Geçen sene işçinin eline 42 lira geçiyorsa bu sene 45 lira geçecek. Bundan 10 sene öncesinin fiyatına bile satabilsek mahsullerimizi bizlere yetecek. Ama o fiyata bile satamıyoruz" diye konuştu.

"Biber üreticileri desteklenmeli"

"Daha önceki yıllarda lombardi cinsi turşuluk biber iyi para ediyordu. 1 buçuk liraya kadar çıkmıştı. Şimdi 90 kuruşa alıyorlar" diyen Ziraat Mühendisi Hüseyin Zığır ise şunları söyledi:

"Daha önceki yıllara nazaran mahsullerimizin veriminde ve kalitesinde düşüş meydana geldi. İklim istediğimiz gibi gitmiyor. Bu sene sağanak yağışlar ve dolu nedeniyle baya zarar gördü mahsuller. Bu nedenle afet kapsamına alınabilirdi bu bölge ama alınmadı. Meydana gelen bu afetler verime yansıdı ve verimin düşük olmasına neden oldu. Mesela geçen sene bir dekar alandan 2 ton biber alınıyordu bu sene yaşanan yağışlardan dolayı bir dekar alandan alınan mahsul 600 kiloya kadar düştü. Verimin az olmasıyla birlikte biberde kalitede olmadı. Çiftçimiz 33 nitrat gübre kullanıyordu genellikle bu bibere ama o gübrede yasaklanınca çiftçi alternatif gübrelere yöneldi. Alternatif gübreler genelde pahalı ve istenilen verimi de vermiyor. İşçi ücretleri de artıyor her sene. Bir dekar arazinin toplam maliyeti çiftçimize bin 300 liraya kadar çıkıyor. Tarlanın gübresi, kirası, sulama parası derken masraflar yükseliyor. Çiftçi geçen senelerde bir dekar araziyi 50 liraya sularken, şimdi 200 liraya kadar çıkabiliyor bir dekar alanı sulamanın elektrik ücreti. Biber, domates gibi sebzeler işlendiği zaman kaliteli ve verimli olurlar. Çiftçi akaryakıtın pahalı olması nedeniyle mahsullerinin arasını daha az işledi ve daha az verim alıyor. Masraflar her geçen gün artarken üreticinin cebine giren her sene daha da azalıyor. Bir an önce çiftçi desteklenmeli. Çiftçimiz en yüksek verimi alabilmek için elinden geleni yapıyor. Domates üreticilerine dekar başına 70 lira prim desteklemesi yapılıyor. Aynı uygulama bibere de verilmeli. Biz devlet büyüklerimizden bunu istiyoruz, desteklerini bekliyoruz."


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