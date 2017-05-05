05.05.2017 13:10:14

'Bezmialem Valide Sultan'ın geleneğiyle geleceğe yürüyoruz'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazancıoğlu:- 'Bezmialem Vakıf Üniversitesi, bugün Bezmialem Valide Sultan'ın geleneğini devam ettirmenin gücüyle geleceğe sağlam adımlarla yürümektedir'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Vakıf Üniversitesi, bugün Bezmialem Valide Sultan'ın geleneğini devam ettirmenin gücüyle geleceğe sağlam adımlarla yürümektedir" dedi.

Bezmialem Valide Sultan'ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Vakıf Gureba'dan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne Vakıf Medeniyeti konulu konferansta konuşan Kazancıoğlu, Bezmialem Valide Sultan'ın hayatını hayra adadığını belirtti.

Bezmialem Valide Sultan'ın halktan kopmadığını, her daim halkın içinde yer alarak gönüllerde taht kurduğunu dile getiren Kazancıoğlu, şunları söyledi:

"Bezmialem Valide Sultan'ın pek çok eseri bugün halen insanlara hizmet etmekte ve kendisi kalbimizde yaşamaktadır. Müslümanlara yönelik kurduğu hastane olan Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi asırlardır yaşayan bir kültürün en güzel örneğidir. 172 yıl önce kurulan hastane, manevi değerler üzerine inşa edilmiş ve vakıf kültürünün temelini oluşturmuştur.

Kurulduğu dönemde müslümanlara hizmet etmeyi kendisine amaç edinmiş, tarihi boyunca bu çizgiden hiç ayrılmamıştır. Bizler de Bezmialem Valide Sultan'ın takipçileri olarak bu çizgiyi devam ettirmeye gönülden çalışmaktayız."





- "Sağlık neferleri ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir"





Kazancıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde vakıf kültürünü sürdürmenin büyük önem taşıdığına dikkati çekti. 172 yıldır sağlık hizmeti veren Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi'nin 2010 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne dönüştürülerek yeni bir dönemin kapıları araladığını dile getiren Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişten aldığı köklü geleneği bugünün modern yaşamı, eğitim anlayışı ve teknolojisiyle harmanlayarak sağlık neferleri ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, bugün Bezmialem Valide Sultan'ın geleneğini devam ettirmenin gücüyle geleceğe sağlam adımlarla yürümektedir."

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça da Bezmialem Valide Sultan'ın bir değeri temsil ettiğini dile getirdi. Akça, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim medeniyetimizin çok önemli temsilcilerinden biri. Medeniyetimizin ne olduğu da malum. Bizim medeniyetimiz sevgi, iyilik medeniyeti. Bu medeniyete mensup olanların, bu medeniyeti temsil edenlerin başka bir şey yapması zaten beklenemez. Onlar iyilik yaparlar, insanı severler, yaradandan ötürü severler, can olduğu için severler ve onların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden ne geliyorsa onu yaparlar."