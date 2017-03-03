03.03.2017 11:11:01
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman önceki gün gözaltına alınmıştı. Ataman'ın yerine İlçe Kaymakamı Murat Şener, belediyeye kayyum olarak atandı.
(Melih Yiğit/İHA)
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum atandıŞırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum atandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman önceki gün gözaltına alınmıştı. Ataman'ın yerine İlçe Kaymakamı Murat Şener, belediyeye kayyum olarak atandı.
(Melih Yiğit/İHA)