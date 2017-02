03.02.2017 14:12:58

Beyşehirli gazilerden Başkan Özaltun'a ziyaret

Türkiye Harp Malülü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can ve beraberindeki gaziler Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti.Türkiye Harp Malülü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği görevine atanan Rasık Can ve beraberindeki gaziler Mustafa Şengül ve Ahmet Taşkın, Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özaltun, gaziler derneğinin Beyşehir Temsilciliğine getirilen Rasık Can ve yönetim kurulundaki gazilere yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Özaltun, Rasık Can ve ekibinin dernek çatısı altında başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.Ziyaret, sohbetin ardından günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.