20.02.2017 12:30:41

Beyşehirli balıkçılar donan gölün ava açılmasını bekliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması donan göl sebebiyle haftalardır av yapamayan balıkçıları umutlandırdı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması donan göl sebebiyle haftalardır av yapamayan balıkçıları umutlandırdı.Türkiye'nin en önemli tatlı su avcılığı merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde, şiddetli soğuklar nedeniyle yeni yılın ilk günlerinden itibaren balık avcılığı yapılamıyor. Kıyılarda başlayan buzlanmanın bir süre sonra göl yüzeyinin tamamını kaplaması üzerine avcılar mesaisine ara vermişti. Haftalardır avlanamayan balıkçılar, hava sıcaklıklarının artmasıyla yeniden avlanabilme umudu taşımaya başladı. Günlerdir Beyşehir Gölü yüzeyindeki buzlanmanın erimesini bekleyen balıkçılardan bazıları, her gün geldikleri kıyılarda teknelerini kontrol ediyor. İçerisindeki eriyen kar sularını boşaltan balıkçılar, bakımların ardından kıyıdan ayrılıyor.Öte yandan, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Akburun Mahallesi'nde bazı balıkçılar avlanmak için mesaiye başladı. Göl kıyılarının hala don olmasına rağmen açıklardaki bazı alanların buzlarının eridiğini gören balıkçılar, bu bölgeye ağ serebilmek için seferber oldu.Akburun Mahallesi muhtarı Erol Öksüz yaptığı açıklamada, yerleşim biriminde yaşayan balıkçıların tüm ilçe genelinde olduğu gibi Beyşehir Gölü yüzeyindeki buzun çözülmesini dört gözle beklediğini söyledi. Akburun kıyılarının hala buzla kaplı olduğunu belirten Öksüz, ancak ileri kesimlerde belli bir bölümdeki buzların eridiğini görünce ev önünde bekleyen bir tekneyi traktörle çekerek getirdikleri kıyıdan açıklara kadar buz üzerinde sürüklediklerini ifade etti. Tekneye konulan ağların bu açık kesimde göle serilerek sularla yeniden buluşturulduğunu belirten Öksüz, "Bölgemiz, avcılığın önemli merkezlerinden birisi. O yüzden açıklara serilen bu ağlara takılan balıklar toplandığında, yeni yılın ilk avını da uzun zaman sonrasında gerçekleştirmiş olacağız. Hava sıcaklıklarının artması balıkçılar için bir umut oldu. Önümüzdeki günlerde göldeki buzların tamamen erimesinin ardından balıkçılarımız inşallah tekrar avcılık faaliyetlerine başlamış olacaklar. Çünkü uzun zamandan beridir göl ava kapalı olduğu için, zor günler yaşıyorlardı" dedi.