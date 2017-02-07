07.02.2017 12:14:00

Beyşehir'in nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Beyşehir ilçesinin nüfusunun 977 kişi arttığı ortaya çıktı. 2015 yılında 71 bin 370 olan ilçe nüfusu, son sayımın ardından 72 bin 347'ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Beyşehir ilçesinin nüfusunun 977 kişi arttığı ortaya çıktı. 2015 yılında 71 bin 370 olan ilçe nüfusu, son sayımın ardından 72 bin 347'ye yükseldi.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in son yıllarda sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğunu, bunu nüfus sayım sonuçlarının da ortaya koyduğunu söyledi. Beyşehir'in son dönemde her yıl artan nüfus durumunu, Konya'da cazibe merkezi bir ilçe haline gelmesiyle sürekli göç almaya başlayan bir ilçe haline bürünmesine bağlayan Özaltun, uzun yıllar önce sürekli göç veren bir ilçe konumunda olan Beyşehir'de günümüzde tam tersine bir durum yaşanmaya başladığını, bunun da sevindirici olduğunu dile getirdi. Özaltun, ilçede artan devlet yatırımlarının yanı sıra, yerel yönetimler olarak yürüttükleri çalışmaların, hayata geçirdikleri projelerin meyvesini nüfus bakımından da almaya başladıklarını vurguladı.Beyşehir, Konya'nın 3'üncü büyük taşra ilçesiBeyşehir'in artan nüfusuyla halen Konya'da merkez ilçeler dışında 3'ncü büyük ilçe konumunu koruduğunu da belirten Başkan Özaltun, "İlçemiz Konya'da taşra ilçeleri içerisinde nüfusu bakımından Ereğli ve Akşehir'den sonra geliyor. Beyşehir, nüfusuyla Türkiye'de de birçok il nüfusuna yaklaşım gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre nüfusumuz her yıl önemli ölçüde artış gösteriyor. 72 bin 347'lik nüfusumuzun 36 bin 147'si erkek, 36 bin 200'ünü ise kadınlardan oluşuyor. Sadece ilçe geneli nüfusumuz değil, yeni Büyükşehir Belediyesi yasasının yürürlüğe girmesinin ardından değişim ve gelişimin yaşandığı beldeden ve köyden mahalleye dönüşen birçok yerleşim merkezimizin nüfuslarında da artış görüyoruz. İlçemizde toplam nüfus artış hızımız da 2016 yılı sonu itibariyle yüzde 13,60 olarak gerçekleşmiş. Yani, merkez ilçeler dışında Konya'da Ereğli'den sonra en fazla nüfusunda artış olan ilçe konumuna gelmiş durumda Beyşehir. Bu rakam, 2016'da yılık nüfus artış hızı binde 14,3'e yükselen Konya'ya çok yakın bir değer. Aynı dönemde Türkiye'nin binde 13,5 olarak açıklanan yıllık nüfus artış hızını ise Beyşehir şu anda geçmiş durumda. İnşallah, gelişen ve değişen, sürekli nüfusu artan ilçemizi yakın gelecekte daha iyi nokta ve konumlarda görebilmek için de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beyşehir'de göreve geldiğimiz süre içerisinde büyük bölümü ilk olan birçok projeye imza attık. Daha hayata geçirmeyi planladığımız pek çok proje var. Sırası geldikçe bunlar da bir bir devreye girecek. İnşallah ilçemiz Gembos güzergahlı yeni Konya Antalya yolunun da devreye girmesi ve diğer devlet yatırımlarına kavuşması ile birlikte kısa süre içerisinde layık olduğu, özlem duyduğu günlere kavuşacak. Beyşehir'in önü açık, inşallah ufukta güzel şeyler gözüküyor" diye konuştu.